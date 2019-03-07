Неймар проривався у суддівську кімнату після матчу Ліги чемпіонів

Нападник ПСЖ Неймар намагався прорватися в суддівську кімнату після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє The Independent.
Форвард був дуже незадоволений роботою арбітрів і їх рішенням призначити пенальті у ворота паризького клубу. За інформацією він намагався потрапити в кімнату арбітрів, але його зупинили співробітниками французького клубу.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зробив історичний камбек. Тим часом Неймару загрожує дискваліфікація.
Джерело - The Independent.