Неймар проривався у суддівську кімнату після матчу Ліги чемпіонів

Бразилець проявив занадто багато емоцій

Нападник ПСЖ Неймар намагався прорватися в суддівську кімнату після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Independent.

Форвард був дуже незадоволений роботою арбітрів і їх рішенням призначити пенальті у ворота паризького клубу. За інформацією він намагався потрапити в кімнату арбітрів, але його зупинили співробітниками французького клубу.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зробив історичний камбек. Тим часом Неймару загрожує дискваліфікація.

Джерело - The Independent.