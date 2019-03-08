Юний футболіст Нюрнберга наніс на бутси синьо-жовтий прапор та хоче грати за збірну України

Історія, яка не залишить буйдужим нікого

Юний футболіст Нюрнберга, який має українське походження, Ерік Шуранов виявив величезне бажання грати за збірну України.

Про це в програмі Вацко-light повідомив Володимр Єзерський, який є головним тренером збірної України U-19.

"Зараз Ерік грає за Нюрнберг U-19 хоча йому лише 16 років. Поступово його залучають до тренувань з першою командою", - заявив екс-футболіст Дніпра, Шахтаря та Динамо.

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"Батько футболіста з Дніпра, а сам Ерік коли приїхав табір збірної України U-17 наніс на бутси український прапор та виявив бажання пов'язати себе зі збірною України", - зазначив Єзерський.

Нагадаємо, що на рахунку Еріка 3 голи в 4 матчах за збірну України U-17.

Джерело - Вацко - LIVE.