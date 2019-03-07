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Ренн переграв Арсенал: огляд матчу

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Ренн переграв Арсенал: огляд матчу

У 1/8 фінал Ліги Європи Ренн приймав на власному полі лондонський Арсенал.

Перший матч закінчився перемогою господарів 3:1.

  АктуальноЧелсі -Динамо: ОНЛАЙН

На швидкий гол у виконанні Алекса Івобі Ренн відповів лише під завісу першого тайму резульаттивною атакою у виконанні Буріжо. Вже у другому таймі у власні ворота відправив м'яч Монреаль. А крапку в матчі поставив Сарра.

Ліга Європи

1/8 фіналу, 1 матч

7 березня

Ренн - Арсенал 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Івобі, 1:1 - 42 Буріжо, 2:1 - 65 автогол Монреаль, 3:1 - 88 Сарр.

Нагадаємо, Зеніт з Ракицьким програв Вільярреалу.

Тим часом Динамо поступається Челсі після першого тайму.

Джерело - Чемпіон.

#Ліга Європи, #ЛЄ, #1/8 фіналу, #Ренн, #Арсенал
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