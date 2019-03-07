У 1/8 фінал Ліги Європи Ренн приймав на власному полі лондонський Арсенал.
Перший матч закінчився перемогою господарів 3:1.
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На швидкий гол у виконанні Алекса Івобі Ренн відповів лише під завісу першого тайму резульаттивною атакою у виконанні Буріжо. Вже у другому таймі у власні ворота відправив м'яч Монреаль. А крапку в матчі поставив Сарра.
Ліга Європи
1/8 фіналу, 1 матч
7 березня
Ренн - Арсенал 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 3 Івобі, 1:1 - 42 Буріжо, 2:1 - 65 автогол Монреаль, 3:1 - 88 Сарр.
Нагадаємо, Зеніт з Ракицьким програв Вільярреалу.
Тим часом Динамо поступається Челсі після першого тайму.
Джерело - Чемпіон.