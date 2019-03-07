Пенальті Манчестер Юнайтед, який змінив історію Ліги чемпіонів

Решфорд холоднокровно реалізував пенальті у доданий арбітром час

В рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед в гостях сенсаційно вибив Парі Сен-Жермен з розіграшу турніру і пройшов до чвертьфіналу.

На 92-й хвилині поєдинку вирішальний гол забив Маркус Решфорд з пенальті.

Арбітр матчу скористався системою VAR, щоб переконатися чи був пенальті.

Завдяки цьому пенальті дияволи вибили ПСЖ Ліги чемпіонів і стали першою командою, яка пройшла далі після домашнього програного матчу з рахунком 2:0.

Джерело - Чемпіон.

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