Матч Інгульця та Колоса завершився гучним скандалом

Контрольний матч клубів Першої ліги між ковалівським Колосом й Інгульцем з Петрово завершився достроково.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Київщини
Тренерський штаб Колоса ще до фінального свистка повів команду з поля. Все через грубу гру з боку суперника.
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Один з гравців Колоса отримав травму. Гру зупинили за рахунку 3:2 на користь Інгульця.
Нещодавно футболісти Інгульця привітали свого президента під пісню Зіброва. Також клуб здійснив перший зимовий трансфер.
Джерело - Колос.