Матч Інгульця та Колоса завершився гучним скандалом

На зборі в Туреччині було гаряче

Контрольний матч клубів Першої ліги між ковалівським Колосом й Інгульцем з Петрово завершився достроково.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Київщини

Тренерський штаб Колоса ще до фінального свистка повів команду з поля. Все через грубу гру з боку суперника.

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Один з гравців Колоса отримав травму. Гру зупинили за рахунку 3:2 на користь Інгульця.

Нещодавно футболісти Інгульця привітали свого президента під пісню Зіброва. Також клуб здійснив перший зимовий трансфер.

Джерело - Колос.