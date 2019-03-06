Футболісти Інгульця привітали свого президента під пісню Зіброва

Президент Інгульця святкує день народження

Президент футбольного клубу Інгулець, який виступає у Першій лізі України, Олександр Поворознюк сьогодні, 6-го березня, святкує день народження.

Про це повідомляє прес-служба команди.

На 48-річчя свого президента гравці і тренерський штаб Інгульця приготував креативний подарунок, записавши відео, в якому гравці "співають" під накладену пісню Павла Зіброва.

Джерело - Чемпіон.

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