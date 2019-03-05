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Шевченко може довикликати ще одного легіонера

Сьогодні 18:26 547 0
Шевченко може довикликати ще одного легіонера

Захисник Леганеса Василь Кравець найближчим часом може отримати виклик до збірної України.

Про це повідомляє сайт Футбол Україна. 

За інформацією видання, Кравеця вже сьогодні начебто викличуть у розташування національної команди.

Йдеться про те, що на таке рішення тренерського штабу "синьо-жовтих" вплинула переконлива гра 21-річного гравця у вчорашній грі Прімери його Леганеса проти Леванте.

Василь навіть потрапив до символічної збірної молодих гравців Європи.

Нагадаємо, Шевченко не викликав Ракицького в збірну України на матчі Євро-2020.

Джерело - Футбол Україна.

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