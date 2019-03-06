ПСЖ - Манчестер Юнайтед: відеоогляд голів першого тайму

Червоні дияволи близькі до того, щоб зробити камбек в двоматчевому протистоянні

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ зустрічається з Манчестер Юнайтед.

Лукаку відкрив рахунок вже на другій хвилині матчу.

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Але лише десять хвилин знадобилося парижанам, щоб зрівняти рахунок в грі. Гол в активі Берната.

Але на 30-ій хвилині Лукаку оформив дубль і знову вивів гостей вперед - 1:2.

Нагадаємо, Сульшер покине Манчестер Юнайтед наприкінці сезону.

Тим часом лідер Манчестер Юнайтед пропустить 6 тижнів через травму.

Джерело - Чемпіон.