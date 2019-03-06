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Дружина Морозюка потрапила в жахливу ДТП

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Ірину доставили в лікарню
Дружина Морозюка потрапила в жахливу ДТП

Дружина гравця київського Динамо, який виступає на правах оренди за Різеспор, Миколи Морозюка Ірина стала учасником дорожньо-транспортної пригоди в турецькому місті Різе.

Про це повідомляє Aksam.

Таксі, в якому перебувала Ірина, зіткнулося з автомобілем, що рухався зустрічною смугою. Дружину футболіста доставили в лікарню і надали необхідну медичну допомогу. Микола Морозюк, дізнавшись про подію, також відправився в лікарню.

Постраждала вже прокоментувала ДТП в Instagram.

"Я жива. Дякую Богу. Дякую кожному, хто хвилювався за мене. Сьогодні мій другий день народження", - написала Ірина.

Нагадаємо, Матч Динамо — Шахтар можуть перенести через вибори.

В останньому матчі чемпіонату Туреччини Микола Морозюка отримав вилучення.

Джерело - Aksam.

#Морозюк, #Динамо, #Різеспор, #Туреччина
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