Ірину доставили в лікарню

Дружина гравця київського Динамо, який виступає на правах оренди за Різеспор, Миколи Морозюка Ірина стала учасником дорожньо-транспортної пригоди в турецькому місті Різе.

Про це повідомляє Aksam.

Таксі, в якому перебувала Ірина, зіткнулося з автомобілем, що рухався зустрічною смугою. Дружину футболіста доставили в лікарню і надали необхідну медичну допомогу. Микола Морозюк, дізнавшись про подію, також відправився в лікарню.

Постраждала вже прокоментувала ДТП в Instagram.

"Я жива. Дякую Богу. Дякую кожному, хто хвилювався за мене. Сьогодні мій другий день народження", - написала Ірина.

Нагадаємо, Матч Динамо — Шахтар можуть перенести через вибори.

В останньому матчі чемпіонату Туреччини Микола Морозюка отримав вилучення.

Джерело - Aksam.