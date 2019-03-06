Дружина гравця київського Динамо, який виступає на правах оренди за Різеспор, Миколи Морозюка Ірина стала учасником дорожньо-транспортної пригоди в турецькому місті Різе.
Про це повідомляє Aksam.
Таксі, в якому перебувала Ірина, зіткнулося з автомобілем, що рухався зустрічною смугою. Дружину футболіста доставили в лікарню і надали необхідну медичну допомогу. Микола Морозюк, дізнавшись про подію, також відправився в лікарню.
Постраждала вже прокоментувала ДТП в Instagram.
"Я жива. Дякую Богу. Дякую кожному, хто хвилювався за мене. Сьогодні мій другий день народження", - написала Ірина.
Нагадаємо, Матч Динамо — Шахтар можуть перенести через вибори.
В останньому матчі чемпіонату Туреччини Микола Морозюка отримав вилучення.
Джерело - Aksam.