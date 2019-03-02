Морозюк отримав червону картку в матчі з Фенербахче

Український захисник Різеспора Микола Морозюк був видалений з поля в матчі проти Фенербахче (2:3).
Морозюк отримав 2 жовті картки вже в першому таймі і покинув поле на 42-й хвилині матчу.
Це перше вилучення Морозюка за 5,5 років.
На 4-й хвилині Морозюк взяв участь в гольовий атаці - навіс українця зрізав у свої ворота захисник Фенербахче Хасан Калдирим.
На рахунку Морозюка 6 матчів за Різеспор.
Микола через дискваліфікацію пропустить матч проти Кайсеріспор Артема Кравця.
Mykolo Morozyuk kırmızı kart pozisyonu. pic.twitter.com/9SoqpmEUjN— futbol magazin (@futbolmagazini) 2 марта 2019 г.
Нагадаємо, Різеспор Морозюка покинув зону вильоту.
Також, дружина Морозюка зробила оригінальне тату на сідницях. ФОТО
Джерело - Чемпіон.