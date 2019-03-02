Морозюк отримав червону картку в матчі з Фенербахче

Український захисник Різеспора Микола Морозюк був видалений з поля в матчі проти Фенербахче (2:3).

Морозюк отримав 2 жовті картки вже в першому таймі і покинув поле на 42-й хвилині матчу.

Це перше вилучення Морозюка за 5,5 років.

На 4-й хвилині Морозюк взяв участь в гольовий атаці - навіс українця зрізав у свої ворота захисник Фенербахче Хасан Калдирим.

На рахунку Морозюка 6 матчів за Різеспор.

Микола через дискваліфікацію пропустить матч проти Кайсеріспор Артема Кравця.

Mykolo Morozyuk kırmızı kart pozisyonu. pic.twitter.com/9SoqpmEUjN — futbol magazin (@futbolmagazini) 2 марта 2019 г.

Нагадаємо, Різеспор Морозюка покинув зону вильоту.

Також, дружина Морозюка зробила оригінальне тату на сідницях. ФОТО

Джерело - Чемпіон.