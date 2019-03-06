Будинок нового тренера Лестера пограбували

Оселю Брендана Роджерса пограбували за тиждень після переходу в Лестер

Будинок нового головного тренера Лестера Брендана Роджерса пограбували через тиждень, як він покинув Селтік.

Про це повідомляє Sky Sports.

На місце пограбування близько другої години ночі викликали поліцію. Ніхто з мешканців не постраждав, але з дому зникли деякі речі. Розслідування у справі ще ведеться.

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Роджерс два з половиною роки працював в Селтіку, за цей час команда двічі ставала чемпіоном Шотландії.

Раніше повідомлялося, що будинок Бензема пограбували під час матчу Реала — Барселона.

Тим часом будинок гравця ПСЖ пограбували під час матчу.

Джерело - iSport.