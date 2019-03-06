Будинок нового тренера Лестера пограбували

Будинок нового головного тренера Лестера Брендана Роджерса пограбували через тиждень, як він покинув Селтік.
Про це повідомляє Sky Sports.
На місце пограбування близько другої години ночі викликали поліцію. Ніхто з мешканців не постраждав, але з дому зникли деякі речі. Розслідування у справі ще ведеться.
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Роджерс два з половиною роки працював в Селтіку, за цей час команда двічі ставала чемпіоном Шотландії.
Раніше повідомлялося, що будинок Бензема пограбували під час матчу Реала — Барселона.
Тим часом будинок гравця ПСЖ пограбували під час матчу.
Джерело - iSport.