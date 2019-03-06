Реал розглядає три кандидатури на посаду гловного тренера

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі в кінці сезону втратить свою посаду.

Керівництво мадридського Реала незадоволене результатами команди і шукає нового наставника.

Про це повідомляє Daily Mirror.

За інформацію видання, до списку потенційних кандидатів на посаду головного тренера Реала потрапили Маурісіо Почеттіно (Тоттенгем), Массіміліано Аллегрі (Ювентус) та Йоахім Лев (збірна Німеччини).

При цьому зазначається, що Соларі, швидше за все, допрацює до кінця сезону, адже турнірних завдання у Реала практично не залишилося. У півфіналі Кубка Іспанії "вершкові" програли Барселоні, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів поступилися Аяксу, а відставання від першого місця в Ла-Лізі складає 12 очок.

Нагадаємо, капітан Реала позував для фільму під час матчу Реала порти Аякса.

Джерело - Чемпіон.