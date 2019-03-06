Капітан Реала позував для фільму під час матчу Реала порти Аякса

Про Рамоса знімали фільм під час матчу Реал - Аякс

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос знімався в документальному фільмі про самого себе під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Аяксом.

Про це повідомляє Marca.

Оператори фіксували поведінку Рамоса під час матчу, а також в роздягальні після гри. Зйомками фільму займається компанія Amazon. У ньому буде розказано про життя і кар'єру гравця.

Рамос був дискваліфікований на два матчі, оскільки навмисне отримав жовту картку в першій зустрічі з Аяксом.

Нагадаємо, Аякс розгромив Реал в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А Тоттенгем мінімально переграв Боруссію.

Джерело - ua-football.