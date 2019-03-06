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Збірна України проведе відкрите тренування перед матчем проти Португалії

Сьогодні 13:50 428 0
Команда Шевченка проведе тренування на Олімпійському.
Збірна України проведе відкрите тренування перед матчем проти Португалії

18 березня національна команда розпочне свій перший збір у 2019 році.

Про це повідомляє федерація футболу України.

18 березня о 17:15 на НСК Олімпійський відбудеться прес-конференція головного тренера збірної України Андрія Шевченка. Після цього, о 18:00, розпочнеться відкрите тренування національної команди.

Через 2 дні збірна України вилетить до Лісабону, де на неї чекатиме перший матч кваліфікації на Євро-2020 проти Португалії. 23 березня збірники вирушать з Португалії у Люксембург на другий матч кваліфікації.

До слова, перший поєдинок проти Португалії відбудеться 22 березня о 21:45, гра проти Люксембургу запланована на той же час 25 березня.

Нагадаємо, Шевченко не викликав Ракицького в збірну України на матчі Євро-2020.

Також, став відомий календар збірної України на 2019 рік.

Джерело - football24.ua.

#Україна, #ФФУ, #Португалія
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