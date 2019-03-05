Моурінью готовий очолити Реал

Колишній головний тренер Реала Жозе Моурінью готовий знову очолити мадридський клуб.
Про це заявив сам спеціаліст, слова якого наводить iSport.
"Чи міг би я повернутися в клуб, в якому вже працював? Якщо це правильний клуб, з правильною структурою й амбіціями, то я не бачу ніяких проблем. Буду готовий розглянути подібну пропозицію.
Я відчуваю гордість, оскільки клуб, в якому я колись працював, захотів мого повернення. Реал — культова команда. Вони 13 разів вигравали Лігу чемпіонів", - заявив Моурінью.
Нагадаємо, Моурніью назвав себе молодим тренером. Також стало відомо, що спеціаліст не працюватиме в АПЛ.
Джерело - iSport.