Моурінью готовий очолити Реал

Колишній головний тренер Реала Жозе Моурінью готовий знову очолити мадридський клуб.

Про це заявив сам спеціаліст, слова якого наводить iSport.

"Чи міг би я повернутися в клуб, в якому вже працював? Якщо це правильний клуб, з правильною структурою й амбіціями, то я не бачу ніяких проблем. Буду готовий розглянути подібну пропозицію.

Я відчуваю гордість, оскільки клуб, в якому я колись працював, захотів мого повернення. Реал — культова команда. Вони 13 разів вигравали Лігу чемпіонів", - заявив Моурінью.