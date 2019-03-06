Трансляція Порту - Рома: онлайн 06.03.2019

Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Порту - Рома онлайн. Матч відбудеться 6.03. 2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Порту - Рома дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Порту - Рома: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1.

Актуально: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Гру Порту - Рома онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

Також: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Порту - Рома, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:45, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Рома звільнить головного тренера.

Також Лаціо знищив Рому в римському дербі.

Джерело - Чемпіон.