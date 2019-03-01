Стали відомі претенденти на звання тренера місяца в АПЛ

Названо імена номінантів на звання кращого тренера АПЛ у лютому.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Ними стали наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола, тренер Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер і менеджер Арсенала Унаї Емері.

Червоні дияволи здобули в лютому три перемоги і один раз зіграли внічию, городяни виграли всі матчі в АПЛ, Арсенал зазнав однієї поразки в чотирьох матчах при трьох перемогах.

Нагадаємо, що Зінченко претендує на звання гравця місяця у Манчестер Сіті.

Джерело - Офіційний сайт АПЛ.