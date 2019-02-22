Суркіс: Мораес не зрадник, він брехун

Для президента Динамо Ігоря Суркіса Жуніор Мораес не є зрадником.

Про це розповів сам власник київського клубу.

"Мораес хотів підписати новий контракт з Динамо, дуже хотів. Я зустрічався з ним у мене в офісі. Він клявся, що ніколи в житті, тільки якщо в Китай запросять або в якийсь інший клуб, а вже в цей час підписав контракт з Шахтарем.

Можливо, більше грошей запропонували, можливо, йому там більше сподобалося грати з бразильцями, я не знаю.

Чи зрадник він для мене? Ні, він не зрадник, він брехун. Жуніор міг мені в очі сказати, що прийняв таке рішення і підписав контракт. Він зробив це не влітку, а взимку. Через півроку, рік-два Мораес пограє в Шахтарі й на цьому усе закінчиться. Йому запропонують на 100 тисяч більше і він побіжить в інший клуб, він забуде, що таке Шахтар, перефарбується", – сказав Суркіс.