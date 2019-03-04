Салах міг грати в Шахтарі

Шахтарю пропонували підписати Мохамеда Салаха.

Про це в ефірі програми Профутбол розповів її ведучий Ігор Циганик.

"Свого часу дуже молодого Салаха пропонували Шахтарю. Тоді Луческу сказав: Ну який може бути в Єгипті великий футболіст? Зараз же селекційна служба Шахтаря вирішила, що і в не зовсім футбольних країнах є дуже талановиті гравці, з яких можна зробити гравців ТОП-класу", - сказав Циганик.