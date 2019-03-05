Гамула: Сподівався, Шевченко буде в здоровому глузді при складанні заявки

Рішення не викликати Ярослава Ракицького в збірну було політичним.

Так вважає екс-тренер Говерли, а нині селекціонер Ростова Ігор Гамула.

"Це рішення прийняте не за спортивним принципом. Все ж по грі за Зеніт він захисник номер один. Все ясно. Я сподівався, що Андрій Шевченко буде в здоровому глузді, коли складатиме заявку. Напевно, він і був. Просто така ситуація в країні, передвиборча кампанія йде, не до футболу. Думаю, ця ситуація і не дозволила Ярославу поїхати на збір.

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Ракицький не закривав собі дорогу в збірну переходом у Зеніт. Напевно, він щось інше припускав. Хотілося б, звичайно, щоб в боротьбі між футболом і політикою переважав футбол. Поки не виходить. Надалі, сподіваюся, Шевченко викличе Ярослава. Зараз пройдуть вибори, і стане легше. Все вирішиться", - сказав Гамула.

Збір розпочнеться 16 березня у Києві. Матч з Португалією відбудеться 22 березня, з Люксембургом - 25-го. Обидві зустрічі відбудуться на виїзді.

Нагадаємо, Андрій Шевченко не викликав Ярослава Ракицького в збірну.

Джерело - Sport24.