Левченко анонсує проблеми у центрі оборони збірної України

Збірна України матиме проблеми у центрі захисту.

Так вважає екс-гравець національної команди Євген Левченко.

"Можливі проблеми в центрі оборони, оскільки при всій повазі до Кривцова, Бурди та Шабанова, я поки не бачу футболіста, який міг би почати атаку першим пасом, як у того ж Ракицького. І хто буде там керувати, для мене теж залишається загадкою. Втім, колись пішов Хачеріді й, як показав час, незамінних не буває. Вірю, що зараз буде так само", - зазначив Левченко.