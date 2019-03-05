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Сандерленд відкрив фан-клуб в КНДР

Сьогодні 10:17 353 0
Сандерленд відкрив фан-клуб в КНДР

Сандерленд відкрив філію свого фан-клубу в КНДР.

Про це повідомляє The Independent.

Керувати ним буде засновник туристичної компанії Visit North Korea Том Фоуді. Він уродженець Сандерленда.

"Наш план полягає в тому, щоб підвищити обізнаність мешканців країни про клуб завдяки направленню туди певного потоку товарів, включаючи футболки, шарфи й інші пам'ятні речі. Ми також розглянемо можливість пожертвувань місцевим школам, коледжам та іншим установам. Північнокорейці люблять свій футбол, але у них немає можливості для покупки таких речей.

Це являє неймовірну можливість не тільки розвивати нашу фан-базу, а й допомогти людям. Ми починаємо з нуля і відчуваємо певне хвилювання. Люди в цій країні обізнані про АПЛ і неминуче схиляються в бік великих команд, але ми збираємося зв'язатися з ними особисто, чого жоден клуб ще не робив", - розповів Фоуді.

Сандерленд зараз виступає в третьому англійському дивізіоні, де посідає 3-е місце після 34 матчів.

Нагадаємо, фанати Шахтар спалили прапор Росії.

Тим часом фанати Валенсії вивісили український прапор у матчі проти команди Луніна.

Джерело - The Independent.

#Чемпіонат Англії, #Сандерленд, #КНДР, #фан-клуб
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