Сандерленд відкрив фан-клуб в КНДР

Сандерленд відкрив філію свого фан-клубу в КНДР.

Про це повідомляє The Independent.

Керувати ним буде засновник туристичної компанії Visit North Korea Том Фоуді. Він уродженець Сандерленда.

"Наш план полягає в тому, щоб підвищити обізнаність мешканців країни про клуб завдяки направленню туди певного потоку товарів, включаючи футболки, шарфи й інші пам'ятні речі. Ми також розглянемо можливість пожертвувань місцевим школам, коледжам та іншим установам. Північнокорейці люблять свій футбол, але у них немає можливості для покупки таких речей.

Це являє неймовірну можливість не тільки розвивати нашу фан-базу, а й допомогти людям. Ми починаємо з нуля і відчуваємо певне хвилювання. Люди в цій країні обізнані про АПЛ і неминуче схиляються в бік великих команд, але ми збираємося зв'язатися з ними особисто, чого жоден клуб ще не робив", - розповів Фоуді.