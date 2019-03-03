Ультрас Шахтаря спалили прапор Росії

Активні вболівальники Шахтаря спалили національний прапор Російської Федерації на матчі 20-го туру Української Прем'єр-ліги проти Чорноморця.

Також на цьому матчі ультрас гірників провели акцію протесту проти нових правил відвідування виїзних матчів від адміністрації Шахтаря.

Нагадаємо, Фонсека заявив, що Чорноморець гарно оборонявся.

Джерело - Чемпіон.