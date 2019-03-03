Ультрас Шахтаря спалили прапор Росії

Активні вболівальники Шахтаря спалили національний прапор Російської Федерації на матчі 20-го туру Української Прем'єр-ліги проти Чорноморця.
Також на цьому матчі ультрас гірників провели акцію протесту проти нових правил відвідування виїзних матчів від адміністрації Шахтаря.
#ultrasShakhtar— Кроты (@Ultras_Shakhtar) 2 березня 2019 р.
Как хорошо горит российское тряпьё. Флаг российских оккупантов. Гори-гори ясно. pic.twitter.com/phMVUA6ity
Нагадаємо, Фонсека заявив, що Чорноморець гарно оборонявся.
Джерело - Чемпіон.