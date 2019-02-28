Фанати Валенсії вивісили український прапор у матчі проти команди Луніна. ФОТО

Матч 9-го туру Ла Ліги між Валенсією і Леганесом Андрія Луніна закінчився внічию - 1:1.

Українці є скрізь:

Нагадаємо, що ультрас Динамо Загреб на матчі Ліги Європи вивісили український прапор.

Раніше уболівальникам Олімпіакоса заборонили символіку СРСР та Спартака.

Джерело - Чемпіон.

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