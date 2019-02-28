Фанати Валенсії вивісили український прапор у матчі проти команди Луніна. ФОТО

Матч 9-го туру Ла Ліги між Валенсією і Леганесом Андрія Луніна закінчився внічию - 1:1.
Українці є скрізь:
🦇🦇🦇🦇— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 24 февраля 2019 г.
THE FAN OF THE MATCH 🖤 @sesderma#LeganésValencia pic.twitter.com/KvtF1t2hjg
Нагадаємо, що ультрас Динамо Загреб на матчі Ліги Європи вивісили український прапор.
Раніше уболівальникам Олімпіакоса заборонили символіку СРСР та Спартака.
Джерело - Чемпіон.
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