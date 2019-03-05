Левченко: Зозуля не вписується в тактичні плани Шевченка

Форвард Альбасете Роман Зозуля не підходить під схему гри Андрія Шевченка.

Так вважає екс-півзахисник збірної України Євген Левченко

"В атаці поки не дають шансу Романа Зозулі. Хоча рівень команди іспанської Сегунди, думаю, буде вищим за рівень багатьох клубів турецької ліги. Втім, мені здається, нападник Альбасете трохи не вписується в тактичні плани Андрія Шевченка. Повністю підтримую виклик Романа Яремчука, який хоч і не забиває останнім часом за Гент, але збірна, це трохи інше", - сказав Левченко.