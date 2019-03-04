Не викликати Ярослава Ракицького в збірну України з футболу - це правильне рішення від Андрія Шевченка.

Так вважає колишній футболіст збірної України з футболу Євген Левченко.

"Іншого рішення від Шевченка по Ракицькому і бути не могло. Зараз, в ситуації, що склалася, абсолютно правильне рішення ", - написав Левченко в Twitter.

Другого решения от Шевченко по Ракицкому и быть не могло. На данный момент, в сложившейся ситуации абсолютно верное решение. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 4 березня 2019 р.

22-го і 25-го березня збірної України чекають матчі відбору на Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.