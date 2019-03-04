Кравець вийде в стартовому складі Леганеса на матч проти Леванте

Став відомий стартовий склад Леганеса на матч 26-го туру Прімери проти Леванте.
Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.
Тренер огірків Маурісіо Пеллегріні вже традиційно залишив в запасі Андрія Луніна. А ось другий українець команди - лівий захисник Василь Кравець вийде на поєдинок у стартовому складі.
📄 ALINEACIÓN | ¡Estos son los valientes pepineros que defenderán en la noche de hoy el sueño de una ciudad! ¡VAMOS LEGA! #LeganésLevante pic.twitter.com/ST60uCn0MH— C.D. Leganés (@CDLeganes) 4 березня 2019 р.
Нагадаємо Зінченко - в символічній збірній туру АПЛ.
Також, Шевченко не викликав Ракицького в збірну України на матчі Євро-2020
Джерело - Чемпіон.