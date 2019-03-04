Зінченко - в символічній збірній туру АПЛ

Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної туру АПЛ за даними WhoScored.

Про це повідомляється на сайті авторитетного статистичного порталу.

Зінченко отримав оцінку у 8.01 бала, що є третім найкращим показником серед усіх гравців АПЛ.

Вищий ніж в Олександра бал отримали його партнери по команді – Рахім Стерлінг та Серхіо Агуеро, в обох по 8,14.

Нагадаємо, Зінченко потрапив до символічної збірної місяця АПЛ за даними InStat.

Також, Зінченко став найкращим гравцем минулого туру за показником ТТД.

Джерело - Чемпіон.