Зінченко потрапив до збірної місяця АПЛ

Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної лютого в АПЛ за даними InStat.

Про це повідомляється на сайті авторитетного статистичного порталу.

Індекс корисності Зінченка склав 321 бал, що є найкращим показником серед лівиих захисників в АПЛ.

Зінченко провів за Манчестер Сіті 5 матчів у лютому, 4 рази зігравши повний поєдинок. Українець відзначився 2 результативними передачами.

Нагадаємо, Зінченко став найкращим гравцем минулого туру за показником ТТД. Також Зінченка визнали найкращим гравцем матчу з Борнмутом.

Джерело - Чемпіон.