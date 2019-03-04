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Зінченко знову став найкращим у турі за кількістю ТТД

Сьогодні 10:30 441 0
Зінченко знову став найкращим у турі за кількістю ТТД

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став найкращим гравцем 29-го туру англійської Прем'єр-ліги за кількістю техніко-тактичних дій.

Такі дані оприлюднив портал Instat Index.

У матчі проти Борнмута Зінченко зробив 150 ТТД. Друге місце посів захисник Тоттенгема Кіран Тріпп'єр. На його рахунку 146 ТТД. На третьому рядку розташувався ще один гравець містян — захисник Ніколас Отаменді, у якого виявилося 144 ТТД.

Відзначимо, що InStat назвав Зінченко кращим гравцем за кількістю ТТД і в минулому турі АПЛ, коли Манчестер Сіті обіграв Вест Гем.

Джерело - Чемпіон.

#АПЛ, #Англійська Прем'єр-ліга, #Манчестер Сіті, #Борнмут, #Зінченко
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