Харків претендує на проведення матчу за Суперкубок УЄФА

УЄФА прийняв заявочні досьє від дев’яти національних асоціацій, що претендують на проведення єврокубкових фіналів 2021 року.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу України.

Процес подачі заявок і вибору стадіонів для фіналів Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА, Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок та Суперкубку УЄФА 2021 року стартував у жовтні 2018 року.

Загалом у встановлений термін (до 15 лютого 2019 року) заявочні досьє в УЄФА подали дев’ять асоціацій.

Ліга чемпіонов УЄФА:

- Німеччина, Мюнхен, Арена Мюнхен;

- Росія, Санкт-Петербург;

Ліга Європи УЄФА:

- Грузія, Тбілісі, Динамо-Арена;

- Іспанія, Севілья, Рамон Санчес Пісхуан.

Суперкубок УЄФА:

- Білорусь, Мінськ, Динамо;

- Північна Ірландія, Белфаст, Віндзор Парк;

- Україна, Харків, Металіст;

- Фінляндія, Гельсінкі, Олімпійський.

Ліга чемпіонов УЄФА сред жінок:

- Швеція, Гетеборг, Гамла Уллеві.

Виконавчий комітет УЄФА назве асоціації, які прийматимуть фінали Ліги Європи УЄФА, Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок та Суперкубок УЄФА 29 травня 2019 року.

Рішення щодо місця проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА буде ухвалено у вересні 2019 року, при цьому процес прийому заявок поновлюватися не буде, й обиратимуть між двома зареєстрованими претендентами.

Нагадаємо, УЄФА відкрив справу проти Динамо та Шахтаря, Також, УЄФА може дискваліфікувати гравця ПСЖ з Ліги чемпіонів.

Джерело - ФФУ.