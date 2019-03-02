Зінченко - найкращий гравець матчу Манчестер Сіті - Борнмут

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко був визнаний кращим гравцем матчу 29-го туру АПЛ проти Борнмута.

Він вийшов в стартовому складі і відіграв повний матч.

Українець віддав 101 передачу, поступившись за цим показником лише Кайлу Вокеру.

Всього в цьому сезоні 22-річний українець провів 18 матчів, забив 1 гол і зробив 4 асисти.

До вашої уваги теплова карта Зінченка.

Нагадаємо, Зінченко претендує на звання гравця місяця у Манчестер Сіті.

Також, Зінченко визнаний найкращим гравцем туру АПЛ.

Джерело - Чемпіон.