Манчестер Сіті знайшов заміну Зінченку

Манчестер Сіті визначився з кандидатами на позицію лівого захисника, яку клуб хоче підсилити влітку.

Про це повідомляє Xsport.

Пріоритетними варіантами для клубу є захисник Ліона Ферлан Менді та футболіст Лестера Бен Чілвелл.

Відзначимо, що в Сіті вже грає Бенжамін Менді, однак француз часто отримує травми і його можуть продати влітку.

Нині на цій позиції грає Олександр Зінченко. Українець став найкращим гравцем минулого туру за показником ТТД. Також Зінченка визнали найкращим гравцем матчу з Борнмутом.

Джерело - Xsport.