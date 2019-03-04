Манчестер Сіті знайшов заміну Зінченку

Манчестер Сіті визначився з кандидатами на позицію лівого захисника, яку клуб хоче підсилити влітку.
Про це повідомляє Xsport.
Пріоритетними варіантами для клубу є захисник Ліона Ферлан Менді та футболіст Лестера Бен Чілвелл.
Відзначимо, що в Сіті вже грає Бенжамін Менді, однак француз часто отримує травми і його можуть продати влітку.
Нині на цій позиції грає Олександр Зінченко. Українець став найкращим гравцем минулого туру за показником ТТД. Також Зінченка визнали найкращим гравцем матчу з Борнмутом.
Джерело - Xsport.