Неймар і Мбаппе залишаться в ПСЖ

Кіліан Мбаппе і Неймар не покинуть клуб влітку.

Про це заявив президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі.

"Чи залишаться Мбаппе і Неймар у ПСЖ? Так. Навіть не 100%, а 2000%. Багато ЗМІ, особливо у Франції, стверджують, що ми повинні будемо продати Неймара або Кіліана. Я заявляю, що вони залишаться тут. Звичайно, ми хочемо купувати футболістів ще, залишаючись в рамках ФФП. Впевнені, що у нас є кошти для цього", - сказав Аль-Хелайфі.