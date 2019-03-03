Ювентус у силовому матчі обіграв Наполі

Ювентус у 26-му турі Серії А переміг Наполі.

З перших хвилин команди накрутили темп матчу, в якому було багато силової боротьби. Вже на 25-й хвилині воротар неаполітанців Мерет був видалений за фол, і зі стандартного положення, після цього порушення, П'янич відкрив рахунок у матчі. На 39-й хвилині Джан подвоїв перевагу гостей.

Відразу ж після перерви П'янич отримав другу жовту картку і був видалений з поля, а на 61-й хвилині Кальєхон скоротив відставання Наполі команди до мінімуму. На 84-й хвилині Лоренцо Інсіньє міг врятувати свою команду від поразки, але не зумів реалізувати пенальті.

Чемпіонат Італії, Серія А

26 тур

3 березня

Наполі - Ювентус 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 28 П'янич, 0:2 - 39 Джан, 1:2 - 61 Кальєхон.

Напередоні Манчестер Юнайтед переміг Саутгемптон, а видовищна гра Зінченко допомогла Манчестер Сіті обіграти Борнмут.

Джерело - Чемпіон.