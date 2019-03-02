Шахтар перетворить Арсенал-Київ у свій фарм-клуб

Донецкій Шахтар набив орендованими гравцями ще одну команду УПЛ.
Давно вже не секрет, що власник Шахтаря Рінат Ахметов фінансує ФК Маріуполь, а кадрова політика клубу ведеться під контролем гірників. Зокрема мова йде про орендованих гравців, яких в Маріуполі бувало і більше ніж 10.
У п'ятницю 1-го березня клуби УПЛ зробили чергові дозаявки і з'ясувалося, що Шахтар пристойно укомплектував не тільки Маріуполь, а й київський Арсенал. Каноніри страждають від хронічного безгрошів'я і "братня допомога" від Шахтаря досить доречна
Після дозаявок стало відомо, що Шахтар відправив 7 гравців у Арсенал:
захисник Данило Сагуткін;
півзахисник Артур Авагімян (перебазовували з Маріуполя);
півзахисник Тимофій Буханевич;
захисник Сергій Вакуленко;
воротар Олександр Гарапа;
півзахисник Михайло Мудрик;
півзахисник В'ячеслав Танковскій.
А рости і прогресувати вони будуть під керівництвом тренера з системи Шахтаря Ігоря Леонова, якого Арсенал "несподівано" призначив замість звільненого В'ячеслава Грозного.
Джерело - betnews365.
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