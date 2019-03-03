Шахтар заявив Тете на матчі УПЛ

Шахтар заявив свого новачка Тете на матчі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Півзахисник виступатиме під 14-м номером у донецькому клубі. Гірники оголосили про покупку бразильця в один з останніх днів трансферного вікна в Україні. Він обійшовся донеччанам в 15 мільйонів євро, а зарплата 19-річного футболіста становитиме 1,5 мільйона євро в рік.

Тете вже встиг провести перші тренування з командою, але на матч 20-го туру чемпіонату України проти Чорноморця (1:0) він не поїхав.

Раніше повідомлялося, що Шахтар прибув до Одеси без Бутка та Тете. Також, напередодні, Ультрас Шахтаря спалили прапор Росії.

Джерело - УПЛ.