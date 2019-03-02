Шахтар прибув до Одеси без Бутка та Тете

Шахтар прибув до Одеси в складі 19 футболістів.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Воротарі: Анатолій Трубін, Андрій П'ятов;

Захисники: Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі;

Півзахисники: Сергій Болбат, Тарас Степаненко, Максим Малишев, Алан Патрік, Майкон, Фернандо, Маркос Антоніо, Віктор Коваленко, Марлос, Тайсон, Манор Соломон;

Нападники: Жуніор Мораес, Оларенважу Кайоде.

З командою не відправився Богдан Бутко, який пропустить через пошкодження 3-4 дні.

Новачок Тете, Валерій Бондаренко і Веллінгтон Нем також виявилися поза заявкою.

Матч відбудеться сьогодні, початок - 17.00.

Пропонуємо вам ознайомитися з анонсом поєдинку.

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.