Шахтар прибув до Одеси без Бутка та Тете

Шахтар прибув до Одеси в складі 19 футболістів.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
Воротарі: Анатолій Трубін, Андрій П'ятов;
Захисники: Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі;
Півзахисники: Сергій Болбат, Тарас Степаненко, Максим Малишев, Алан Патрік, Майкон, Фернандо, Маркос Антоніо, Віктор Коваленко, Марлос, Тайсон, Манор Соломон;
Нападники: Жуніор Мораес, Оларенважу Кайоде.
З командою не відправився Богдан Бутко, який пропустить через пошкодження 3-4 дні.
Новачок Тете, Валерій Бондаренко і Веллінгтон Нем також виявилися поза заявкою.
Матч відбудеться сьогодні, початок - 17.00.
Пропонуємо вам ознайомитися з анонсом поєдинку.
Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.