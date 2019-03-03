Ліверпуль може підписати зірку Байєра

Ліверпуль зацікавлений в підписанні гравця Байєра Юліана Брандта.

Про це повідомляє німецьке джерело Bild.

У контракті півзахисника прописана його сума викупу, яка становить 25 мільйонів євро. Через настільки невелику ціну, за німцем влітку вишикується величезна черга клубів.

Але одним з головних претендентів буде Ліверпуль. Англійці бачать в Брандті заміну Адаму Лаллані, який швидше за все покине клуб.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, Евертон зустрінеться з Ліверпулем.

Також, Ліверпуль здобув найбільшу перемогу в сезоні.

Джерело - Bild.