Ліверпуль може підписати зірку Байєра

Ліверпуль зацікавлений в підписанні гравця Байєра Юліана Брандта.
Про це повідомляє німецьке джерело Bild.
У контракті півзахисника прописана його сума викупу, яка становить 25 мільйонів євро. Через настільки невелику ціну, за німцем влітку вишикується величезна черга клубів.
Але одним з головних претендентів буде Ліверпуль. Англійці бачать в Брандті заміну Адаму Лаллані, який швидше за все покине клуб.
Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, Евертон зустрінеться з Ліверпулем.
Також, Ліверпуль здобув найбільшу перемогу в сезоні.
Джерело - Bild.