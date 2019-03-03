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Евертон - Ліверпуль: дивитися онлайн 3.03.2019

Сьогодні 15:54 440 0
Дивитися онлайн матч АПЛ Евертон - Ліверпуль. Початок - о 18:00.
Евертон - Ліверпуль: дивитися онлайн 3.03.2019

Матч Евертон - Ліверпуль дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

У першому колі Ліверпуль переміг Евертон завдяки випадковості - воротар Евертона Джордан Пікфорд допустив грубу помилку і Дівоку Орігі вдалося забити переможний м'яч в самій кінцівці мерсисайдського дербі.

Відтоді Ліверпуль залишився на лідируючій позиції в АПЛ і зараз бореться за титул з Манчестер Сіті, який вже обіграв Борнмут в цьому турі з рахунком 1:0.

Евертон важко назвати еталоном стабільності. Команда Марку Сілви регулярно втрачає очки і виглядає періодично дуже слабко. Заговорили навіть про можливу зміну тренера. Але, схоже, боси Евертона поки не збираються цього робити. Як мінімум до кінця сезону. Все і так зрозуміло - ні єврокубки, ні виліт команді не загрожують.

Пряма трансляція матчу Евертон - Ліверпуль онлайн, відбудеться на телеканалі Футбол 2. Він платний і доступний для перегляду далеко не скрізь. Тоді де дивитися онлайн матч в прямому ефірі? На платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 в HD-якості в прямому ефірі. Єдині два футбольні телеканали, де можна матч Евертон - Ліверпуль онлайн дивитися онлайн в Україні.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень.

Нагадаємо, що матч Евертон - Ліверпуль дивитися онлайн можна починаючи з 18:00.

Джерело - Чемпіон.

#Евертон, #Ліверпуль, #АПЛ
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