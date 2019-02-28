Ліверпуль здобув найбільшу перемогу в сезоні

Ліверпуль у матчі 28 туру Англійської Прем'єр-ліги розгромив Вотфорд - 5:0.

Ця перемога стала для мерсисайдців найбільшою цього сезону. До цього матчу вони не перемагали з різницею в п'ять м'ячів.

У першому турі АПЛ Ліверпуль обіграв Вест Гем з рахунком 4:0, а також крупно перемагав Арсенал - 5:1.

Чемпіонат Англії, АПЛ

28 тур

27 лютого

Ліверпуль — Вотфорд 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Мане, 2:0 - 20 Мане, 3:0 - 66 Орігі, 4:0 - 79 ван Дейк, 5:0 - 82 ван Дейк.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переграв Вест Гем. Тим часом, Зінченко зробив більше всіх торкань в матчі з Вест Гемом.

Джерело - Чемпіон.