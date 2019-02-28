Ліверпуль здобув найбільшу перемогу в сезоні

Ліверпуль у матчі 28 туру Англійської Прем'єр-ліги розгромив Вотфорд - 5:0.
Ця перемога стала для мерсисайдців найбільшою цього сезону. До цього матчу вони не перемагали з різницею в п'ять м'ячів.
У першому турі АПЛ Ліверпуль обіграв Вест Гем з рахунком 4:0, а також крупно перемагав Арсенал - 5:1.
Чемпіонат Англії, АПЛ
28 тур
27 лютого
Ліверпуль — Вотфорд 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 9 Мане, 2:0 - 20 Мане, 3:0 - 66 Орігі, 4:0 - 79 ван Дейк, 5:0 - 82 ван Дейк.
Нагадаємо, Манчестер Сіті переграв Вест Гем. Тим часом, Зінченко зробив більше всіх торкань в матчі з Вест Гемом.
Джерело - Чемпіон.