Шахтар переміг Чорноморець завдяки пенальті

У 20-му турі УПЛ Чорноморець в Одесі поступився Шахтарю.

У першому таймі команди голів не забивали. Вдалося відкрити рахунок Марлосу на 76-й хвилині, півзахисник реалізував пенальті.

Чемпіонат України, УПЛ

20 тур

2 березня

Чорноморець - Шахтар 0:1

Гол: 0:1 - 76, пенальті Марлос.

Чорноморець - Литовченко, Міщенко, Грачов, Рижук, Голіков (Павлов, 90), Танчик, Чорний (Вільхьяльмссон, 70), Морозенко, Гошкодеря, Аржанов, Мусолітін (Хамелюк, 49).

Шахтар - П'ятов, Ісмаїлі, Хочолава, Кривцов, Болбат, Тайсон, Степаненко, Марлос (Фернандо Педро, 90), Алан Патрік (Соломон, 60), Коваленко (Малишев, 85), Мораес.

Попередження: Рижук (42), Литовченко (53), Аржанов (59), Кривцов (65), Марлос (90).

Нагадаємо, що Шахтар заплатив Чорноморцю шалену суму за перемогу над Динамо 2017-го.

Також, тренер Шахтаря сказав, що Динамо грає однаково.

Джерело - Чемпіон.