Шахтар переміг Чорноморець завдяки пенальті

У 20-му турі УПЛ Чорноморець в Одесі поступився Шахтарю.
У першому таймі команди голів не забивали. Вдалося відкрити рахунок Марлосу на 76-й хвилині, півзахисник реалізував пенальті.
Чемпіонат України, УПЛ
20 тур
2 березня
Чорноморець - Шахтар 0:1
Гол: 0:1 - 76, пенальті Марлос.
Чорноморець - Литовченко, Міщенко, Грачов, Рижук, Голіков (Павлов, 90), Танчик, Чорний (Вільхьяльмссон, 70), Морозенко, Гошкодеря, Аржанов, Мусолітін (Хамелюк, 49).
Шахтар - П'ятов, Ісмаїлі, Хочолава, Кривцов, Болбат, Тайсон, Степаненко, Марлос (Фернандо Педро, 90), Алан Патрік (Соломон, 60), Коваленко (Малишев, 85), Мораес.
Попередження: Рижук (42), Литовченко (53), Аржанов (59), Кривцов (65), Марлос (90).
Нагадаємо, що Шахтар заплатив Чорноморцю шалену суму за перемогу над Динамо 2017-го.
Також, тренер Шахтаря сказав, що Динамо грає однаково.
Джерело - Чемпіон.