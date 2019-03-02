Фонсека: Чорноморець дуже добре оборонявся

Шахтарю було важко впоратися з обороною одеситів.

Про це головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека повідомив у інтерв'ю офіційному сайту клуба.

"Це була важка гра, поза всякими сумнівами. Чорноморець дуже добре оборонявся. У нас виникали складності з тим, щоб розкрити оборону і дійти до завершення. Ми завжди залишалися з м'ячем, але було мало цілеспрямованості в першому таймі ", - сказав Фонсека.

Нагадаємо, Шахтар переміг Чорноморець завдяки пенальті.

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Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.