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Левандовський став найкращим бомбардиром Бундесліги серед легіонерів

Вчора 23:00 635 0
Левандовський став найкращим бомбардиром Бундесліги серед легіонерів

Баварія у 24-му турі Бундесліги перемогла менхенгладбагську Борусію. Дубль у ворота супротивників дозволив нападнику Баварії Роберту Левандовському зрівнятися з Клаудіо Пісарро в списку кращих бомбардирів в історії Бундесліги серед легіонерів. На рахунку поляка і перуанця по 195 м'ячів.

40-річний Пісарро все ще може поліпшити свій показник - він досі грає в Бундеслізі за Вердер. У нинішньому сезоні він виходив у основі на 2 матчі чемпіонату Німеччини і ще 16 разів з'являвся на заміну, забивши при цьому 3 голи і зробивши 2 асисти.

Далі в списку найкращих бомбардирів-іноземців Бундесліги йдуть Джоване Елбер (133 голи за Штутгарт, Баварію і Боруссію М), Ведад Ібішевич (118 за Герту, Штутгарт, Гоффенгайм і Алеманию) і Айлтон (106 за Вердер, Шальке, Гамбург і Дуйсбург).

30-річний Левандовський в нинішньому сезоні забив 15 м'ячів і зробив 7 асистів у Бундеслізі.

Бундесліга

24-тур

2 березня

Борусія М - Баварія 1:5 (1:2, 0:3)

Голи: 0:1 - 2 Мартінес, 0:2 - 11 Мюллер, 1:2 - 37 Штіндль, 1:3 - 47 Левандовський, 1:4 - 75 Гнабрі, 1:5 - 90, пенальті Левандовський.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед у видовищному матчі переміг Саутгемптон.

Також, Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Борнмут.

Джерело - Чемпіон.

#Левандовскі, #Борусія М, #Баварія
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