Тоттенгем - Арсенал: відеоогляд матчу

У матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем в дербі Північного Лондона приймав на Уемблі Арсенал.
Каноніри вийшли вперед вже на 16-й хвилині після грубої обрізки Давінсона Санчеса. Нею скористалися Олександр Ляказетт і Аарон Ремсі, останній і став автором першого гола.
Відновити паритет зуміли тільки на 74-й хвилині після пенальті, реалізованого Гаррі Кейном після його падіння у штрафній гостей.
Чемпіонат Англії, АПЛ
29 тур
2 березня
Тоттенгем - Арсенал 1:1
Голи: 0:1 - 16 Ремсі, 1:1 - 74, пенальті, Кейн.
Нагадаємо, легенда Арсенала працюватиме в клубі АПЛ
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Джерело - Чемпіон.