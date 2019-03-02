Тоттенгем - Арсенал: відеоогляд матчу

У матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем в дербі Північного Лондона приймав на Уемблі Арсенал.

Каноніри вийшли вперед вже на 16-й хвилині після грубої обрізки Давінсона Санчеса. Нею скористалися Олександр Ляказетт і Аарон Ремсі, останній і став автором першого гола.

Відновити паритет зуміли тільки на 74-й хвилині після пенальті, реалізованого Гаррі Кейном після його падіння у штрафній гостей.

Чемпіонат Англії, АПЛ

29 тур

2 березня

Тоттенгем - Арсенал 1:1

Голи: 0:1 - 16 Ремсі, 1:1 - 74, пенальті, Кейн.

Нагадаємо, легенда Арсенала працюватиме в клубі АПЛ

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Джерело - Чемпіон.