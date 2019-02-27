Легенда Арсенала працюватиме в клубі АПЛ

Івуарійський екс-захисник Коло Туре працюватиме у тренерському штабі Лестера.

Про це повідомляє The Herald.

Варто відзначити, що новий наставник лисиць Брендан Роджерс та Коло Туре разом працювали у шотландському Селтіку. Свого часу 37-річний івуарієць виступав під наставництвом Роджерса у Ліверпулі.

Коло Туре відомий своєю грою за Арсенал, Манчестер Сіті, Ліверпуль та Селтік.

Після 28-ми турів АПЛ Лестер посідає 11 сходинку турнірної таблиці.

Нагадаємо, Селтік уже призначив нового тренера.

Джерело - football24.