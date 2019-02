Захисник Тоттенгема став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Захисник Тоттенгема Ян Вертонген став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Бельгійський оборонець у матчі проти дортмундської Боруссії забив один м'яч, здійснив асист, а також віддавав паси з точністю 83%. Це допомогло Тоттенгему розгромити суперника з рахунком 3:0.

У лідерській гонці Вертонген залишив позаду голкіпера Реала Тібо Куртуа, півзахисника ПСЖ Марко Верратті та хавбека Роми Ніколо Дзаньйоло.

🔥 A goal & an assist at Wembley Stadium... #UCL Player of the Week = Jan Vertonghen 👏👏👏 pic.twitter.com/RwurTaOKHB