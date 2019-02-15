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Захисник Тоттенгема став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

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Захисник Тоттенгема став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Захисник Тоттенгема Ян Вертонген став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Бельгійський оборонець у матчі проти дортмундської Боруссії забив один м'яч, здійснив асист, а також віддавав паси з точністю 83%. Це допомогло Тоттенгему розгромити суперника з рахунком 3:0.

У лідерській гонці Вертонген залишив позаду голкіпера Реала Тібо Куртуа, півзахисника ПСЖ Марко Верратті та хавбека Роми Ніколо Дзаньйоло.

Нагадаємо, Тоттенгем хоче безкоштовно підписати форварда Ліверпуля. 

Джерело - Чемпіон.

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