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Тоттенгем розписав нічию з Арсеналом

Сьогодні 16:32 424 0
Тоттенгем розписав нічию з Арсеналом

У матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем в дербі Північного Лондона приймав на Уемблі Арсенал.

Каноніри вийшли вперед вже на 16-й хвилині після грубої обрізки Давінсона Санчеса. Нею скористалися Олександр Ляказетт і Аарон Ремсі, останній і став автором першого гола.

Відновити паритет зуміли тільки на 74-й хвилині після пенальті, реалізованого Харрі Кейном після його падіння у штрафній гостей.

АПЛ

29 тур

2 березня

Тоттенгем - Арсенал 1:2

Голи: 0:1 - 16 Ремсі, 1:1 - 74, пенальті Кейн.

Нагадаємо, Легенда Арсенала працюватиме в клубі АПЛ

Також, Захисник Тоттенгема став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

#Тоттенгем, #Арсенал, #АПЛ
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