Зідан обиратиме між Манчестер Юнайтед та Ювентусом

Французький фахівець Зінедін Зідан визначається зі своїм майбутнім місцем роботи.

Про це повідомляє The Times.

Легенда мадридського Реала відмовився продовжувати тренерську кар'єру в лондонському Челсі. 46-річний французький фахівець обирає між кріслами наставника Ювентуса та Манчестер Юнайтед. За інформацією видання, в пріоритеті Зізу саме чинний чемпіон Італії.

Зідан очолював Реал Мадрид протягом 2016-2018 року та тричі поспіль виграв з королівським клубом Лігу чемпіонів. Очікується, що вже влітку наставник приєднається до одного з європейських грандів.

Нагадаємо, Атлетіко Мадрид пожартував над гравцем Реала. Також, Саррі пояснив, чому виник конфлікт з голкіпером Челсі.

Джерело - football24.