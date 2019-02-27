Ікарді не хоче продовжувати контракт з Інтером

Форвард Інтера Мауро Ікарді і його агент Вада Нара відкинули пропозицію міланського клубу про продовження контракту.
Про це повідомляє Xsport з посиланням на Tuttosport.
Як повідомляється, боси клубу все ж хочуть зберегти аргентинського футболіста і запропонували йому оклад в 7 мільйонів євро без урахування бонусів.
Проте, нападника, чинна угода якого закінчується 2021-го року, налаштований змінити команду.
У поточному сезоні футболіст провів 28 матчів у футболці нерадзуррі, забивши 15 голів і зробивши 3 асисти.
Раніше повідомлялося про інтерес до форварда Атлетіко. Також лідера Інтера позбавили капітанської пов'язки.
Джерело - Xsport.